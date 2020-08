Twee mannen aangehouden na drieste inbraak in zomerbar Filou Beach Siebe De Voogt

26 augustus 2020

18u01 3 Oostende De Brugse onderzoeksrechter heeft twee mannen aangehouden na de zware inbraak vorige week bij zomerbar Filou Beach in Oostende. Een vrouwelijke verdachte werd voorwaardelijk vrijgelaten.

Het pop-upcafé Filou Beach kreeg vorige woensdagnacht inbrekers over de vloer. Volgens de uitbater namen de daders alle tijd om rond te kijken in z'n zaak. Op camerabeelden was zelfs te zien hoe ze op hun dooie gemakje iets aten. Uiteindelijk ging het groepje aan de haal met een hoeveelheid wc-papier, wat citroenen, champagne en sterke drank. Ze namen ook de kluis met inhoud mee, goed voor in totaal enkele duizenden euro’s. De politie kon maandag enkele verdachten oppakken. Het Brugse parket besliste een 35-jarige man, 29-jarige vrouw en 40-jarige man voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Het drietal zou afkomstig zijn uit de regio. De twee mannen werden woensdag ook effectief aangehouden en verschijnen vrijdag een eerste keer voor de raadkamer. De vrouwelijke verdachte werd voorwaardelijk vrijgelaten.