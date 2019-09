Exclusief voor abonnees Twee jaar na de vergiftiging staat Andrei Lugovski (36) weer op de planken: “Ik heb nog geen enkele noot hoog gezongen” Wouter Spillebeen

21 september 2019

06u00 11 Oostende “Ik heb nog geen enkele noot luid gezongen”, zegt de Oostendse zanger Andrei Lugovski (36). Zondag staat hij voor de eerste keer weer op een podium, nadat hij twee jaar geleden vergiftigd werd. Een verrassing wordt het optreden dus zeker, zowel voor de fans als voor de zanger. Hij staat in elk geval te springen om eraan te beginnen. “Ik heb al te veel tijd verspild.”

Twee jaar geleden werd de zanger met Wit-Russische roots opgenomen in het ziekenhuis met een zware thalliumvergiftiging. Dat is een bestanddeel van onder andere rattenvergif. Wie hem het gif toediende en waarom, is nog altijd niet geweten. De meeste van zijn organen vielen uit en in het ziekenhuisbed woog Lugovski op een zeker moment nog amper 25 kilogram. De dokters voorspelden dat hij vier tot vijf jaar zou moeten revalideren, als hij er ooit al bovenop zou komen. Maar daar legde Lugovski zich niet bij neer. Amper twee jaar na de vergiftiging, staat hij zondag weer op het podium in het Kursaal in Oostende.

