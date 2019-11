Twee jaar cel voor reeks inbraken in Oostende Mathias Mariën

05 november 2019

16u03 0 Oostende Een portefeuille met bloemetjesmotief heeft het gerecht dit voorjaar naar een inbreker geleid. De 40-jarige Fransman uit Oostende was op camerabeelden te zien met de portemonnee die hij een dag voordien had gestolen bij een inbraak. Nassim A. kon uiteindelijk aan drie inbraken gelinkt worden werd dinsdagochtend veroordeeld tot 2 jaar cel.

De feiten speelden zich tussen mei en juli af in Oostende. Op 17 juni maakte Nassim A. (40) uit Oostende een handtas buit bij een woninginbraak. Een dag later kreeg de politie een melding van het ziekenhuis. “Een verdachte man had er een gestolen fiets en documenten achtergelaten”, vertelde de procureur. “Op de camerabeelden was te zien dat hij een portefeuille met bloemetjesmotief bij zich had, die een dag eerder bij de inbraak was gestolen.” Onderzoek van de camerabeelden leidde de speurders naar Nassim A. De Fransman werd uiteindelijk op 19 juli aangehouden. Het gerecht kon hem nog linken aan twee andere inbraken. A. gaf de feiten toe, maar betwist wel dat hij de fiets stal, die op de camerabeelden van het ziekenhuis te zien was. De rechtbank veroordeelde hem nu tot 2 jaar effectieve celstraf.