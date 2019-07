Twee jaar cel voor cannabisdealer die bij arrestatie kopstoot uitdeelde aan politie-inspecteur Siebe De Voogt

12 juli 2019

13u16 0 Oostende Een 25-jarige Oostendenaar heeft twee jaar cel gekregen voor de verkoop van cannabis en slagen en verwondingen aan de politie. Hassan J. deelde bij z’n arrestatie een kopstoot uit aan een politie-inspecteur.

De lokale politie van Oostende werd op 18 maart naar het appartement van Hassan J. geroepen voor een vechtpartij. Bij aankomst van de patrouille stond de voordeur van de flat op een kier en lag J. op de grond te slapen. “De agenten zagen in het appartement flink wat cannabis liggen”, vertelde de procureur. “Toen ze beklaagde wilden arresteren, deelde die een kopstoot uit.” Het onderzoek bracht aan het licht dat J. al sinds de zomer van 2017 cannabis verkocht. Volgens enkele afnemers bracht hij ook speed aan de man. J. kreeg vorig jaar nog een voorwaardelijke celstraf van twee jaar, omdat hij een psychiater van Sint-Amandus in Beernem toetakelde. De Oostendenaar hield zich echter niet aan zijn voorwaarden, waardoor het openbaar ministerie vorige week een effectieve celstraf van twee jaar vorderde. De rechter ging in op die vordering en verklaarde ook 2.500 euro aan drugsgeld verbeurd.