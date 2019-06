Twee inbrekers op heterdaad betrapt in een nacht: bewoner zelfs oog in oog in woonkamer Bart Boterman

14 juni 2019

20u21 0 Oostende Donderdagnacht en vrijdagmorgen werd in Oostende tot twee keer toe een inbreker betrapt door een bewoner. In de Vredestraat in Mariakerke stond een man oog in oog met een inbreker in de woonkamer. Enkele uren later betrapte een bewoner van de Brigade Pironlaan bij Stene eveneens een inbreker, die de voordeur aan het openbreken was. In beide gevallen zijn de verdachten spoorloos.

De inbraak in de Vredestraat in Mariakerke gebeurde rond 2.50 uur. Volgens de politie van Oostende kwam de inbreker binnen via een schuifraam. De bewoner stond plots oog in oog in de woonkamer. Meteen vluchtte de inbreker weg, via het schuifraam waarlangs hij was binnengekomen. De politie werd onmiddellijk verwittigd, maar volgens commissaris Kris Allary kon de verdachte nergens meer worden aangetroffen ondanks opzoekingen in de buurt.

Rond 7 uur ‘s morgens kwam er een gelijkaardige oproep binnen bij de politie. In de Brigade Pironlaan, eveneens bij de Elisabethlaan maar dan bij Stene, zag een bewoner hoe iemand zijn achterdeur probeerde open te breken. De inbreker was even voordien al binnengebroken in het tuinhuis. Ook daar werd de verdachte niet gevonden door de patrouilles. De politie is een onderzoek gestart. Of het telkens om dezelfde dader gaat, moet blijken uit het onderzoek.