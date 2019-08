Twee illegalen opgepakt na grijpdiefstal

en inbraakpoging in apotheek Bart Boterman

25 augustus 2019

18u45 0 Oostende In Oostende zijn zaterdagnacht twee inbrekers opgepakt nadat ze probeerden in te breken in een apotheek in de Kapellestraat. Ze hadden reeds een grijpdiefstal op hun kerfstok.

Volgens de politie van Oostende werden de twee betrapt iets voor 2 uur. “De deur werd gedeeltelijk ingetrapt maar toch raakten de dieven niet binnen in de apotheek. Het geheel werd gefilmd door onze camera’s. Aan de hand van de beschrijving van beide mannen, konden ze worden gevat in de nabijheid door onze patrouilles. Beide komen ook in aanmerking voor de grijpdiefstal van in de Langestraat”, zegt commissaris Katrien Jonckheere van de lokale politie Oostende.

In de Langestraat werden rond 1.20 uur namelijk twee jonge mannen uit Vlaams-Brabant overvallen op straat. Twee dieven gingen aan de haal met een polshorloge. De opgepakte dieven hadden het uurwerk in hun bezit. “Beide mannen zijn illegaal in het land. Ze worden opgesloten en ter beschikking gesteld van het parket. Verder onderzoek volgt”, aldus de commissaris.