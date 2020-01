Twee illegalen gearresteerd op zolder van een woning na winkeldiefstal supermarkt Bart Boterman

17 januari 2020

18u24 0 Oostende De politie van Oostende trof vrijdagvoormiddag twee vreemdelingen zonder papieren aan op de zolder van een leegstaande woning op het Sint-Catharinaplein in Oostende. Dat gebeurde na een winkeldiefstal in de nabijgelegen Carrefour Express, door een van de twee.

De verdachte liep namelijk met koopwaar voorbij de kassa zonder te betalen en sloeg op de vlucht. “Getuigen zagen de verdachte binnenlopen in een woning. De ploegen hebben de woning doorzocht en troffen de man aan op de zolder. Hij was in het bijzijn van een tweede man. Beiden zijn niet in het bezit van identiteitsdocumenten”, licht commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende toe. De twee werden meegenomen voor verhoor en ter beschikking gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken.