Twee gewonden bij zware frontale botsing tussen bestelwagens op Gistelsesteenweg Bart Boterman

14 februari 2020

11u26 0 Oostende Op de Gistelsesteenweg in Oostende is vrijdag in de vroege morgen een zware frontale botsing gebeurd tussen twee bestelwagens. Er vielen twee gewonden. Een van de bestuurders moest worden bevrijd door de brandweer. Er is geen levensgevaar.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Kapittelstraat, iets over 4.30 uur. De intensiteit van de frontale botsing was enorm. Beide voertuigen kwamen in de gracht terecht en zijn volledig total loss. Bij aankomst van de hulpdiensten was de bestuurder van de witte bestelwagen al uit zijn voertuig gekropen. “De bestuurder van de zwarte bestelwagen zat mechanisch gekneld en kon niet uit zijn wagen. We hebben de wagen opengeknipt om de man te bevrijden zonder extra letsels toe te brengen. Dat nam enige tijd in beslag. Beide personen zijn naar het ziekenhuis overgebracht” reageert Frank Vanhixe van de brandweer van Gistel.

Door het ongeval was de Gistelsesteenweg volledig onderbroken en moest het verkeer omrijden. Het zorgde voor een moeilijke ochtendspits. Pas rond 8.45 uur was de baan vrij, na de politionele vaststellingen en takeling van de verhakkelde voertuigen. Wie de botsing precies veroorzaakt en van zijn baanvak afweek, zal moeten blijken uit het onderzoek en de verklaringen.