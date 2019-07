Twee geparkeerde auto’s van zelfde eigenaars aangereden, bestuurder scheurt met piepende banden weg Bart Boterman

15u43 0 Oostende De politie is een onderzoek gestart naar de dader van een ongeval met vluchtmisdrijf in de Sleutelbloemstraat in Stene bij Oostende, zondagavond iets over 23 uur. Bewoners werden wakker door een luide knal en zagen hoe hun twee auto’s flink beschadigd waren. De veroorzaker scheurde met piepende banden weg.

Beide getroffen wagens behoren toe aan hetzelfde gezin, dat liever anoniem wil blijven. Hun Toyota RAV4 werd eerst aangereden, kwam door de klap tegen hun Toyota Yaris terecht en belandde vervolgens vier meter verder in de struiken. De wagen is allicht total loss. De Toyota Yaris liep in minder schade op. Het aanrijdende voertuig zou zelf nog in de struiken van de buren zijn gereden en er zou ook iemand zijn uitgestapt om te kijken. De persoon stapte terug in de wagen, waarop in volle vaart werd weggereden.

Het getroffen gezin verwittigde meteen de politie. Commissaris Kris Allary van PZ Oostende laat weten dat de dader nog niet is geïdentificeerd maar het onderzoek volop loopt. Er zouden overigens brokstukken van een Renault terug zijn gevonden. Wie nuttige informatie heeft of de beschadigde auto van de gevluchte bestuurder heeft gezien, kan terecht bij de politie van Oostende op het nummer 059/70.11.11.