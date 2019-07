Twee extra toegankelijke toiletten aan

17 Oktoberstraat en Northlaan Leen Belpaeme

19 juli 2019

11u26 0 Oostende Aan de 17 Oktoberstraat en aan de Northlaan komt er aangepast sanitair. Het stadsbestuur ijvert naar de stapsgewijze overschakeling naar aangepaste toiletten in de stad en op het strand.

“We beginnen met de sanitaire voorzieningen aan de 17 Oktoberstraat en aan de Northlaan. Er komt een toegankelijke toiletmodule met oprijhelling bij”, zegt eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein. “Dergelijke toiletten worden best al het jaar vooraf gereserveerd. Door de vele festivals en evenementen ligt het niet voor de hand om nadien nog toegankelijke toiletten te bekomen. Bij een Nederlandse leverancier kwamen vorige week onverwacht twee toegankelijke modules vrij.” De Handelaarsbond Mariakerke Raversijde en omliggende vzw reageert tevreden. De handelaars vragen al langer aangepast en toegankelijk sanitair in het straatbeeld. “Aanpassingen in winkels of horecazaken zijn omwille van praktische redenen vaak niet uitvoerbaar. De locatie op de Northlaan naast het huidige openbare toilet is ideaal. Ook minder mobiele mensen hoeven nu niet meer op zoek te gaan,” zegt voorzitter David Naessens.

De schepenen bespreken ondertussen hoe de verdere uitrol van aangepast sanitair best kan verlopen. “De bevindingen van de werkgroepen van de Commissie voor Personen met een Beperking worden daarbij het uitgangspunt. Ik was al langer vragende partij om de toiletten toegankelijk te maken om zoveel mogelijk te vermijden dat personen met een beperking op zoek moeten gaan naar een aangepast voorziening”, aldus schepen van Toegankelijkheid Hina Bhatti (Open Vld).