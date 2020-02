Twee dronken agressievelingen zien nieuwe Oostendse politiecellen van dichtbij Bart Boterman

24 februari 2020

18u37 0 Oostende Twee dronken mannen zagen zondagavond en maandagmorgen het cellencomplex van het nieuwe hoofdkantoor van de lokale politie Oostende in de Lijndraaiersstraat van dichtbij. Ze werden telkens opgepakt voor agressie en openbare dronkenschap.

Een 54-jarige Oostendenaar stond zondagavond rond 21 uur op het midden van de straat bij Petit Paris en hield een taxi tegen. Maar de man gedroeg zich agressief tegen de taxichauffeur en daarna ook tegen de opgeroepen patrouille. De man was stomdronken en voor geen rade vatbaar, waardoor hij zijn roes mocht uitslapen in de cel.

Maandagmorgen rond 5 uur werd een 41-jarige Nieuwpoortenaar opgepakt in de Langestraat. De man werd onwel op het terras van een café. Toen de opgeroepen ambulanciers de nodige medische zorgen toedienden, begon de man zich agressief te gedragen. Ook tegen de politie was dat nadien het geval. Ook hij diende zijn roes uit te slapen in het nieuwe cellencomplex.