Twee aanhangwagens gestolen op enkele dagen tijd in zelfde wijk Mathias Mariën

15 september 2019

In de Velduilstraat in Oostende is afgelopen weekend een aanhangwagen gestolen.

De eigenaars merkten de diefstal zaterdagochtend even voor 8 uur op. Opvallend: het was al de tweede diefstal van een aanhangwagen op enkele dagen tijd in dezelfde wijk. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en is een onderzoek gestart.