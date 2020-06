Twaalf maanden cel voor man die bevriend koppel 225.000 euro armer maakte Siebe De Voogt

24 juni 2020

16u09 0 Oostende Een 72-jarige Oostendenaar van Albanese origine heeft in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 12 maanden gekregen voor oplichting en misbruik van vertrouwen. Een koppel besloot 225.000 euro te investeren in een schimmig vastgoedproject van Selman B., maar zag hun geld nooit terug.

Twee zestigers uit Ichtegem leerden Selman B. in de zomer van 2013 kennen. Volgens hun advocaat won de man hun vertrouwen door hen te laten investeren in een goedkoop onroerend goed in Albanië. Kort daarna ontving B. liefst 225.000 euro van het koppel voor de realisatie van een groter project in het land. De slachtoffers zouden hun geld echter nooit terugzien. Nochtans was hen naar eigen zeggen een forse intrest beloofd. Selman B. bleef wel goed bevriend met het koppel. Ze leenden hem zelfs een wagen uit om poolshoogte te gaan nemen in Albanië, maar ook die auto verdween met de noorderzon. Bovendien nam de beklaagde op een bepaald moment ook de bankkaart van de vrouw mee. Hij haalde er aan het casino van Oostende 1.200 euro mee af en vergokte het geld volgens de slachtoffers nadien of gebruikte het om z'n gokschulden af te betalen.

Dennis Tavernier, de advocaat van Selman B., stelde dat zijn cliënt eerst een relatie had met de vrouw. Na enkele maanden ontdekte hij volgens de raadsman dat ze al een vriend had, waardoor zich een soort driehoeksverhouding ontstond. B. zou wel degelijk van plan zijn geweest om appartementen te bouwen in Albanië. Hij overhandigde het geld aan een Albanese vriend, maar die zou plots zelfmoord gepleegd hebben. De rechter achtte het verhaal van de man ongeloofwaardig en legde hem woensdagmorgen 12 maanden cel op en 1.800 euro boete. Aan de slachtoffers moet hij in totaal 261.000 euro schadevergoeding betalen.