Tumult op strand van Oostende, politie massaal ter plaatse SVM

12 augustus 2020

18u36 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Oostende Op het strand van Oostende is tumult uitgebroken. De politie is met tien combi’s massaal ter plaatse gekomen. Volgens onze informatie gaat het om een ruzie tussen twee families die uit de hand gelopen is.

Er is één iemand meegenomen door de politie. Volgens waarnemend burgemeester Kurt Claeys was er geen sprake van een gevecht. De politie rukte massaal uit omdat dit volgens de oproep wel het geval was. (Dadelijk meer)