Tumult op strand van Oostende na discussie tussen twee families, een persoon opgepakt. “Vooral veel ramptoerisme” Bart Boterman

12 augustus 2020

18u36 2370 Oostende Op het strand het strand van Oostende nabij het Zeeheldenplein is maandagavond tumult uitgebroken waarbij de politie met vijftien combi’s ter plaatse kwam. Tot rellen is het niet gekomen. Volgens de politie van Oostende ging het om een ruzie tussen twee families, maar is de onrust snel in de kiem gesmoord. “Er is één iemand opgepakt. Enkele personen zijn geïdentificeerd. Er zijn vooral veel ramptoeristen komen kijken.” Eén gezin werd door de politie naar de trein begeleid.



De oproep was dat er een twintigtal man, twee allochtone families van ongeveer tien personen, ruzie aan het maken waren nabij het Klein Strand. “Dit dreigde te escaleren en tot een handgemeen te komen. Onze strandpatrouilles en een interventieploeg had dit meteen in de gaten, alsook de dispatcher op de camerabeelden. We waren onmiddellijk ter plaatse en er is ook versterking gestuurd. Door onze aanwezigheid was de ruzie al snel in de kiem gesmoord", zegt korpschef Philip Caestecker. Volgens getuigen gingen toen de politie aankwam nog twee mensen op de vuist. Maar het incident lokte een grote groep kijklustigen samen. De ontplooiing van de politiemacht was groot.

Ramptoerisme

“De politie kon de zaak de-escaleren door het verwijderen van een van de onruststokers. Andere betrokkenen zijn geïdentificeerd. Probleem was vooral de aandacht die het incident trok. Op korte tijd kwamen heel wat kijklustigen naar de plaats van de feiten. Ze keken benieuwd toe naar wat er ging gebeuren, noem het maar een vorm van ramptoerisme”, aldus de korpschef.

Politie blijft ter plaatse

“Uiteraard veroorzaakte dit een te grote samenscholing en ook dit dienden onze politiepatrouilles aan te pakken. Momenteel is de rust teruggekeerd, het onderzoek loopt naar wat de ruzie precies heeft doen ontstaan. Onze patrouilles blijven ter plaatse tot verzekerd is dat de rust gehandhaafd blijft”, besluit Caestecker. Na het incident brak ook nog heel even onrust uit ter hoogte van de Louisastraat maar ook daar keer de rust uiteindelijk snel terug, bij aanwezigheid van zo'n vijftiental politiemensen.