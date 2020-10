Tulpingroup investeert 300.000 euro in koeltransport. “Oostendse luchthaven biedt heel wat mogelijkheden” Leen Belpaeme

12 oktober 2020

09u59 0 Oostende De Tulpingroup met hoofdvestiging in Oudenburg heeft 5 nieuwe koelopleggers gekocht om verder uit te breiden. De firma is al 100 jaar actief in groenten en fruit, waarvan de laatste 30 jaar via de luchthaven van Oostende.

“Mijn overgrootvader opende in 1897 een winkel in de Torhoutsesteenweg. In 1912 exporteerde hij al zwarte jeneverbessen uit Oudenburg met de maalboot naar Engeland. De lege rieten manden kwamen dan terug met de maalboot. Sinds 1989 zijn we actief op de luchthaven van Oostende”, vertelt Alain Tulpin, CEO Tulpingroup. De groep was in 2019 goed voor de helft van de tonnage op Ostend Airport. “We hebben eigen koelinstallaties en twee jaar geleden zijn we ook gestart met het aankopen van eigen opleggers. Dat was aanvankelijk bedoeld voor de nieuwe lijn tussen Oostende en Ramsgate, maar dat ging niet door. We zijn verder blijven investeren en nu hebben we er nog vijf bijgekocht waardoor we al 20 opleggers hebben. We investeren 300.000 euro. Dat is niet evident in COVID-tijden, maar we willen onze onafhankelijk hebben bij de Brexit omdat we vrezen dat veel transportbedrijven zullen achteruit trekken en niet meer naar de UK zullen rijden. Wij gaan onze opleggers desnoods tot in Duinkerke, Zeebrugge of Calais rijden en ze onbegeleid de oversteek laten maken waar Engelse transporteurs dan deze dan oppikken om verder uit te leveren”, licht Alain Tulpin toe.

7.000 ton aardbeien

Het bedrijf doet hoofdzakelijk groenten en fruit en soms ook bloemen, vlees en vis. “We hebben vorig jaar bijna 7.000 ton aardbeien vervoerd. Een kist op twee die de Europese Unie binnenkomt wordt door ons behandeld. Wanneer de Belgische aardbeien op het einde zijn dan beginnen wij met Egypte en tegen dat we stoppen in maart beginnen de eerste serre aardbeien in België. In juli, augustus en september doen we nauwelijks import omdat Europa dan in volle productie is van groenten en fruit. Met Qatar airways hebben we ook Mexicaanse mango’s, frambozen en braambessen gedaan. We hopen dat ze verder op Oostende blijven vliegen. Ze zijn nu even gestopt. Er zijn echter mogelijkheden in Oostende. We zitten dicht bij de kanaaltunnel, bij de ferry’s en daardoor kunnen we sneller leveren. Er zijn testvluchten geweest naar Engeland, maar we zijn nog altijd sneller vanuit Oostende dan via Engeland.”

Het bedrijf is in volle groei. “We hebben dit jaar vijf mensen extra aangeworven en we hebben nu 14 mensen in dienst. Dat is zonder de chauffeurs omdat we werken met zelfstandige transportmaatschappijen die onze opleggers trekken.”