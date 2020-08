Tuinhuis en carport gaan in vlammen op, brandweer kan woning vrijwaren Bart Boterman

12 augustus 2020

12u21 0 Oostende In de Zwanenlaan in Zandvoorde bij Oostende woedde woensdagvoormiddag een hevige brand in een tuinhuis en carport bij een woning. Het zorgde voor een hevige rookpluim boven Zandvoorde. Volgens de brandweer vielen geen gewonden.

De bewoners waren thuis op het moment van de brand. Ze merkten de hevige rookpluim op en verwittigden de hulpdiensten. “Toen wij aankwamen, stond het tuinhuis in lichterlaaie. De brand was al overgeslagen op de carport. We konden voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde naar de woning”, zegt kapitein Dirk Maertens van brandweerpost Oostende. Zowel het tuinhuis als de carport zijn uitgebrand. Heel wat opgeslagen materiaal is verloren. De brandweer had heel wat nabluswerk nodig. De oorzaak van de brand is niet heel duidelijk. “Sowieso is het vuur niet met kwaad opzet aangestoken. De bewoners zouden evenmin in het tuinhuis bezig zijn geweest. We vermoeden dat het om zelfontbranding gaat van opgeslagen stro of hooi”, besluit Maertens. Het incident lokte heel wat kijklustigen uit de wijk.