Tuinhier Akkerwinde roept op om een zonnebloem te planten en verdeelt 2.500 zaadjes Leen Belpaeme

02 april 2020

09u05 0 Oostende Om te werken aan de insecten populatie verdeelt Tuinhier Akkerwinde 2.500 zonnebloemzaadjes onder de inwoners van Bredene en Oostende. Gezien de maatregelen omtrent het coronavirus worden ze enkel per post opgestuurd.

Tuinhier Akkerwinde organiseert daarbij ook een zonnebloemwedstrijd. Ze roepen alle inwoners van Oostende en Bredene op om een zonnebloem te planten en zo voor meer voedsel te zorgen voor de bijen. “We hebben de bijen hard nodig, zeker in onze moestuinen. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor het grootste deel van onze tuingewassen. Denk hierbij aan kersen, appels en aardbeien maar ook aan groenten zoals tomaten, paprika en courgettes”, licht Peter Desnerck toe.

Een zaadmapje kan aangevraagd worden via de website www.tuinhier-akkerwinde.be. “We sturen ze dan toe voor 15 april. We hebben er 500 ter beschikking. In ieder mapje zitten vijf zonnebloemzaadjes en als alles goed gaat zien we binnenkort 2.500 zonnebloemen om ons heen. Hopelijk komen ze dan eens langs op de verschillende volkstuinparken om de groenten te bestuiven.”

Er kan ook deelgenomen worden aan de wedstijd voor de hoogste en breedste zonnebloem. Eind augustus komt Tuinhier Akkerwinde langs om de zonnebloem op te meten en de prijzen te verdelen aan de eerste drie van elke categorie. Hoe zaadpotjes maken van recyclage materiaal en de beste tips om je zonnebloem te laten groeien kan je dan vanaf 15 april vinden op onze facebookpagina www.fb.com/tuinhierakkerwinde.