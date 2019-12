Trouwzaal vanaf nu volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers Leen Belpaeme

13 december 2019

09u08 0 Oostende De Alice Freyzaal in het stadhuis van Oostende, bij de Oostendenaars vooral bekend als de trouwzaal, is voortaan volledig toegankelijk. Vooraan in de zaal bevindt zich een podium met twee treden. Het was tot nog toe onmogelijk voor rolstoelgebruikers om deze zonder hulp te betreden. Met de constructie van een houten helling maakt Stad Oostende het erepodium toegankelijk voor iedereen.

Het initiatief komt van schepen van Toegankelijkheid Hina Bhatti (Open VLD). Als schepen is ze ook bevoegd voor Burgerzaken en verbindt zo bijna dagelijks mensen in de echt. Tot voor kort konden mensen in een rolstoel enkel met de nodige hulp het huwelijkspodium betreden. “Hier moest een einde aan komen”, legt de schepen uit. “Deze aanpassing stond hoog op mijn prioriteitenlijst. De plaatsing van een rolstoelhelling is een kleine ingreep en maakt onze trouwzaal zoveel sympathieker voor mensen die om welke reden dan ook minder mobiel zijn. We gaan voluit voor een toegankelijke stad waar iedereen zich op een zelfstandige en gelijkwaardige manier kan voortbewegen. Als stadsbestuur vervullen we een voorbeeldfunctie.”

“De logistieke dienst van Stad Oostende leverde mooi werk”, vult de bevoegde schepen aan. “Een rolstoelhelling komt er niet zomaar. De makers moeten rekening houden met een hellingsgraad die bepaald wordt in de Vlaamse Verordening voor Toegankelijkheid. Afhankelijk van de hoogte, wordt de lengte van de brug bepaald. Het podium in de trouwzaal heeft een hoogte van om en bij de 30 centimeter. De opgegeven minimale lengte van de hellingsbaan was dan ook 4,9 meter.”