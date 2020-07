Treinbestuurders vragen om schuilhuisje, maar krijgen afgedankte telefooncel: “Dit kot komt precies uit de Gazastrook” Bart Boterman

10 juli 2020

17u52 22 Oostende De treinbestuurders in Oostende zijn niet te spreken over een ‘nieuw’ schuilhuisje bij het rangeercentrum in de Biekorfstraat. Daarin kunnen ze terecht in afwachting van hun overbrenging naar het depot. “Dit kot komt precies rechtstreeks uit de Gazastrook. Moeten wij werkelijk schuilen in een afgedankte telefooncel?”, zegt een vakbondsafgevaardigde.

Al meer dan een jaar vragen de treinbestuurders hun oversten om een schuilhuisje aan het rangeercentrum in Oostende, de stelplaats voor de treinen. Terugwandelen naar het depot duurt immers zo’n 45 minuten en dus is dat transport uitbesteed aan een taxidienst. Omdat er al meer dan een jaar werken aan de gang zijn, kunnen de taxi’s echter niet volledig tot bij het rangeercentrum rijden. Daarom moeten de treinbestuurders zich te voet enkele honderden meters van het rangeercentrum, of zogenoemde bundel, begeven in afwachting van een taxi.

Eindelijk een schuilhuisje, maar wat voor een

“Maar vaak moeten we in weer en wind wachten. Het gebeurt dat we drijfnat zijn door de regen. Een schuilhuisje was dus meer dan welkom. Eergisteren hebben we er eindelijk eentje gekregen”, vertelt een vakbondsafgevaardigde, die vooralsnog anoniem wil blijven.

De telefooncel werd blijkbaar zomaar ergens uit de grond gesleurd, want het asfalt hangt er nog aan Vakbondsafgevaardigde

“Maar tot onze verbazing ging het om een oude, afgedankte telefooncel. De kabels hangen er zelfs nog in! De telefooncel werd blijkbaar zomaar ergens uit de grond gesleurd, want het asfalt hangt er nog aan. Het ding staat niet eens stabiel en tot overmaat van ramp is het te midden van de modder gezet”, aldus de vakbondsafgevaardigde.

Gebrek aan respect

De man is, net zoals zijn collega’s, verontwaardigd. “Men verwacht van ons dat wij onze job goed uitoefenen, maar dit is de infrastructuur waarmee wij het blijkbaar moeten doen. Dit getuigt van een totaal gebrek aan respect.” Maar volgens Bart Crols, woordvoerder van de NMBS, gaat het slechts om een tijdelijke oplossing.

Fatsoeneren

“Om de treinbestuurders niet in de regen te laten wachten, is voor deze oplossing gekozen. Dit is zeker geen permanente schuilplaats en het verdwijnt wanneer de werken voorbij zijn”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “De treinbestuurders hoeven er slechts enkele minuten te wachten op een taxi. We gaan wel nog kijken om die ondergrond wat te fatsoeneren”, aldus Crols. Voorlopig zullen de treinbestuurders het dus wel degelijk met een telefooncel moeten doen.