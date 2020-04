Trattoria Ensorito schenkt warme pastagerechten aan daklozen Timmy Van Assche

02 april 2020

17u46 5 Oostende Het bekende Italiaanse restaurant Trattoria Ensorito heeft dertig warme pastagerechten aan het Doorgroeihuis in Oostende, waar daklozen kunnen overnachten.

Verschillende restaurants in Oostende en omstreken pakken in deze coronatijden uit met takeaway en maaltijden aan huis. En dan zijn er ook ondernemers die warme gerechten serveren aan zorgpersoneel, denk bijvoorbeeld aan horecazaak Angolo uit Bredene dat pizza’s leverde aan het AZ Damiaan. Ook bij Trattoria Ensorito uit de Dorpsstraat in Oostende zaten zaakvoerders Anthony Caulier en Julie Coopman niet stil. Nadat ze eerder al Italiaanse lekkernijen hadden afgeleverd voor het personeel van het Serruysziekenhuis, pakten ze uit met nog een solidaire actie. “Woensdagavond brachten we gratis dertig warme pasta’s bolognese naar het Doorgroeihuis in de Torhoutsesteenweg, waar in deze coronacrisis daklozen overnachten”, vertelt Julie. “Iedereen heeft het in deze crisistijden moeilijk en net daarom moeten we elkaar helpen, dus ook mensen zonder een dak boven het hoofd. Met deze lekkere verwennerij hopen we ook bij hen de zorgen even weg te nemen. Wat ons betreft houdt het hier zeker niet op. We willen nog een soortgelijke actie ondernemen voor vzw’s of werkgroepen die zich inzetten tegen kansarmoede.”