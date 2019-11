Transmigranten krijgen 12 maanden cel voor diefstallen uit wagens Siebe De Voogt

25 november 2019

13u30 0 Oostende Twee 20-jarige transmigranten uit Libië en Algerije hebben celstraffen van 12 maanden, de helft met uitstel, gekregen voor drie diefstallen uit wagens in Oostende. De mannen werden deze zomer opgepakt, nadat een hoogzwangere vrouw hen op heterdaad had betrapt.

De twee transmigranten waren in de nacht van 11 op 12 juli naar Oostende afgezakt in de hoop om via die weg in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Naar eigen zeggen zochten ze een slaapplek en drongen daarom binnen in drie geparkeerde wagens. De auto’s waren volgens de twee beklaagden niet afgesloten. “Een hoogzwangere vrouw kon die nacht de slaap niet vatten en zag buiten twee personen in de wagen van haar vriend zitten”, vertelde de procureur. “Op basis van haar beschrijving kon de politie de twee beklaagden in de buurt aantreffen. Eén van hen had een deodorant en kauwgom bij uit de wagen.” Tijdens het verhoor van de transmigranten liepen bij de politie nog twee meldingen binnen van diefstallen uit wagens. Daarbij waren onder meer een abonnement van Plopsaland en een portemonneetje met 5 euro gestolen. De twee transmigranten ontkenden aanvankelijk, maar gingen de voorbije maanden toch over tot bekentenissen. “Mijn cliënt werkte in z’n thuisland in de landbouw en kreeg amper 8 euro om 12 uren per dag te werken”, pleitte de advocate van de Algerijn. “Het was een hongerloon, waardoor hij besloot om z’n land te ontvluchten. Hij en z’n kompaan zijn geen professionele dieven. Dat blijkt ook uit de buit die ze maakten.”