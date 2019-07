Transmigranten bekennen drie diefstallen uit wagens en blijven in de cel Siebe De Voogt

16 juli 2019

12u59 12 Oostende Twee transmigranten blijven in de cel op verdenking van drie diefstallen uit wagens in Mariakerke, bij Oostende. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. De mannen ontkenden dit weekend nog de feiten, maar gingen intussen over tot bekentenissen.

De dieven wilden donderdagnacht toeslaan in een wagen in Mariakerke, maar wekten daarbij de eigenares die in haar woning lag te slapen. De vrouw hoorde buiten de deur van haar wagen en verwittigde de politie. De verdachten vluchtten nog weg, maar konden uiteindelijk in de buurt geklist worden. Ze bleken in aanmerking te komen voor in totaal drie diefstallen in de buurt. De buit van die feiten hadden de dieven nog op zak. Het ging om wat kauwgom, deodorant, een zonnebril en een portemonneetje met vijf euro. De verdachten, twee 20-jarigen uit Libië en Algerije, ontkenden aanvankelijk dat ze de diefstallen pleegden. Naar eigen zeggen vonden ze de spullen in Brussel. Intussen gaven ze wel toe dat het aangetroffen materiaal gestolen werd uit wagens. De Brugse raadkamer verlengde de aanhouding van de transmigranten dinsdagmorgen met een maand.