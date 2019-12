Transmigrant krijgt jaar cel voor diefstallen in Oostende “want in Zeebrugge waren teveel politieacties” Siebe De Voogt

19 december 2019

14u17 0 Oostende Een 19-jarige Algerijn heeft een jaar cel gekregen voor twee diefstallen in Oostende. De man verklaarde naar het Verenigd Koninkrijk te willen. “Ik verbleef in Oostende, want in Zeebrugge waren er teveel politieacties”, aldus Hafid T.

De transmigrant benaderde in de nacht van 2 op 3 augustus een 25-jarige toerist samen met een kompaan uit Marokko. Langs de Albert I-promenade begon Hafid T. het slachtoffer aan te raken, waarbij het leek alsof hij wilde dansen. Tijdens het afleidingsmanoeuvre probeerde hij in de achterzak van de man te geraken. Het slachtoffer kon zich echter losrukken, waarop T. en zijn kompaan de vlucht namen. Onderzoek bracht aan het licht dat de Algerijn op 12 juli ook al ingebroken had in een wagen. “De vriend van het slachtoffer zat binnen, toen hij de vrouw plots hoorde roepen dat er iemand in haar wagen zat”, stelde de procureur in de Brugse rechtbank. “Haar vriend liep naar buiten en kon de beklaagde bij z’n haren vastgrijpen.” Tijdens de schermutseling raakte de man gewond aan zijn duim.