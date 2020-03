Transmigrant krijgt 18 maanden cel voor diefstallen uit auto’s en gestolen gsm op parking van KV Oostende Siebe De Voogt

20 maart 2020

13u36 0 Oostende Een 35-jarige Libiër heeft in de Brugse rechtbank 18 maanden cel, waarvan 6 met uitstel, gekregen voor drie diefstallen uit auto’s in Oostende. A.D. nam op de parking van KV Oostende ook een gsm mee, die hij op de grond had gevonden.

Een jonge vrouw kwam op 5 december vorig jaar aangifte doen in het politiekantoor van Oostende. Haar rugzak was gestolen uit haar wagen, die volgens het parket wellicht niet goed afgesloten was. In de rugzak zaten ook spullen van een vriendin van het slachtoffer. Later die nacht werd de spoorwegpolitie opgeroepen voor een man die maar niet wakker te krijgen was op de trein richting Eupen. Het bleek om de 35-jarige Libiër A.D. te gaan. De transmigrant had verschillende gestolen spullen op zak. Het materiaal had hij diezelfde nacht gestolen uit twee wagens in Oostende. De gsm die hij bij zich had, had hij naar eigen zeggen een dag eerder gevonden op de parking van KV Oostende. “De beklaagde was duidelijk op strooptocht geweest”, stelde de procureur. “Het is een hardnekkig fenomeen die we steeds vaker opmerken aan de kust. Illegalen tonen geen enkel respect meer voor het land waar ze verblijven. Hun gedrag zorgt voor een groot onveiligheidsgevoel.”

A.D. beweerde dat hij de goederen aankocht bij Arabische jongeren in Oostende. Hij vroeg tevergeefs de vrijspraak. “Mijn cliënt is al een vijftal jaar in Europa en heeft zich nooit eerder misdragen”, pleitte zijn advocaat. “Zoals zovelen waagt hij af en toe een poging om in Engeland te geraken.”