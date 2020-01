Trambestuurder voor rechter op verdenking van onopzettelijke doding: “Hij kon slachtoffer zien liggen” Mathias Mariën

17 januari 2020

15u45 0 Oostende Een trambestuurder moest zich vrijdagochtend verantwoorden voor de politierechtbank op verdenking van onopzettelijke doding. In januari vorig jaar reed hij een 54-jarige man aan in Oostende. Het parket is van mening dat de chauffeur het slachtoffer had moeten zien liggen.

Het ongeval gebeurde op 7 januari 2019 langs de Leopold III-laan in Oostende. Het 54-jarige slachtoffer lag daar op de sporen ter hoogte van werken, toen de tram kwam aangereden. Waarom de vijftiger op de sporen lag, is vandaag nog steeds niet helemaal duidelijk. Vast staat dat de trambestuurder nog een noodrem uitvoerde, maar een botsing was onvermijdelijk. De Oostendenaar overleed ter plaatse.

Onopzettelijke doding

De chauffeur verscheen een jaar na datum voor de politierechter. Volgens het verslag van de deskundige kon de man het slachtoffer vanop vijftig meter zien liggen. Dat zou genoeg moeten geweest zijn om het ongeval te vermijden. Het parket besloot hem dan ook te vervolgen voor onopzettelijke doding. De bestuurder zelf verklaarde dat hij in de remmen ging van zodra hij de man zag liggen, maar dat hij in de eerste plaats aan het opletten was voor overstekende voetgangers. De zaak werd meteen uitgesteld naar juni. Slachtoffer Filip V. was op het moment van de feiten dakloos.