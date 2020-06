Trambestuurder staat terecht voor dodelijk ongeval: volgens parket had hij slachtoffer op sporen moeten zien Mathias Mariën

12 juni 2020

17u22 0 Oostende Een trambestuurder heeft zich vrijdagochtend moeten verantwoorden voor de politierechtbank na een dodelijk ongeval in Oostende. Een 54-jarige dakloze man kwam daarbij om het leven. Volgens het parket had de trambestuurder hem hoe dan ook moeten zien.

De zaak werd evenwel uitgesteld, omdat er nog een getuige moet verhoord worden die het ongeval beter heeft gezien. Sowieso blijft de dodelijke aanrijding voor heel wat vragen zorgen.

Het ongeval gebeurde op maandag 7 januari 2019. De tram reed toen even na de middag langs de Leopold III-laan in Oostende, waar werken bezig waren. Aan die werken zat of lag de 54-jarige Filip V., een Oostendenaar die op dat moment dakloos was, op de sporen. Waarom hij dat deed, blijft onduidelijk. Een getuigde verklaarde dat de man kort voordien al in de werfzone liep, wat verboden was. Even later later gebeurde het ongeval. De tram was namelijk gepasseerd en had het slachtoffer met de zijkant gegrepen. Het is niet duidelijk of de man langs de sporen zat of lag. Daar kon ook de deskundige geen eenduidig antwoord op geven, omdat beide mogelijkheden overeind bleven. Volgens het parket had de trambestuurder hem hoe dan ook moeten zien. Daarom beslisten zij om de chauffeur voor de politierechtbank te brengen.

De trambestuurder zelf gaat voor de vrijspraak. Volgens de verdediging kon de chauffeur het slachtoffer nooit voorzien. Op 23 oktober brengt een tweede getuige mogelijk meer inzicht in de zaak.