Tot 5 jaar cel voor bende die Roemeense prostituees mishandelde en hun inkomsten afnam Siebe De Voogt

25 september 2019

12u44 6 Oostende De leider van een Roemeense prostitutiebende heeft in de Brugse rechtbank vijf jaar cel gekregen. Minstens vijf vrouwen zaten in de klauwen van Marius N. (38) en werden in soms erbarmelijke omstandigheden tewerkgesteld, onder meer in de Oostendse wijk Hazegras. De andere bendeleden kregen tussen 6 en 30 maanden gevangenisstraf.

Het onderzoek naar de Roemeense prostitutiebende ging in december 2017 van start. De recherche van de Oostendse politie screende bij een reguliere controle de website Redlights.be en stootte daarbij op twee Roemeense meisjes die al langer actief waren in de wijk Hazegras. Het onderzoek bracht de speurders bij een Mercedes met Britse nummerplaat, die gebruikt werd om prostituees rond te voeren. De wagen dook onder meer op in het Antwerpse, maar werd in mei vorig jaar ook opgemerkt in Oostende.

Mensenhandel

Marius N. (38) zat als passagier in de wagen. “Hij vloog regelmatig heen en weer naar Roemenië en stond daar al gekend voor mensenhandel”, vertelde de procureur. “Op een bepaald moment zag de politie hem een pand binnengaan met een meisje. Uit telefoongesprekken met haar moeder bleek duidelijk dat zij niet vrijuit kon spreken.”

Antwerpen

Het gerecht viel op 10 juli een pand in Antwerpen binnen. N. was er aanwezig samen met het meisje. Aanvankelijk verklaarde de prostituee dat ze geen problemen had, maar uiteindelijk bleek ze toch slachtoffer te zijn van mensenhandel. “De vrouw kwam op vraag van Marius N. naar België. Ze moest al haar inkomsten aan hem afstaan en werd ook geslagen. Haar situatie was schrijnend. Net als andere slachtoffers had de vrouw geen weet van de advertenties waarin ze opdook. Ze werd gedwongen dingen te doen die ze niet wilde en moest gehoorzamen aan de klanten. Ze was doodsbang, want haar familie werd bedreigd.”

Ook een tweede prostituee verklaarde dat ze in opdracht van N. werkte en volledig onder zijn macht stond.

Vijf meisjes

Uiteindelijk kon het gerecht minstens vijf Roemeense meisjes identificeren die vorig jaar slachtoffer werden van mensenhandel. Vier anderen werden ook door de bende tewerkgesteld in de prostitutie, maar van hen kon het parket niet aantonen dat hun werkomstandigheden mensonterend waren. In totaal moesten twee weken geleden veertien bendeleden voor de Brugse strafrechter verschijnen. “Het onderzoek gaf een duidelijk beeld van de werking”, stelde de procureur. “Naast de leider had je vier bendeleden die zich vooral bezig hielden met adverteren en meisjes aanleverden. Vier anderen waren pure chauffeurs.”

Straffen

Marius N. kreeg woensdagmorgen als leider 5 jaar cel. Hij had nochtans de vrijspraak gevraagd en stelde dat hij de vrouwen enkel had geholpen. De bendeleden die advertenties opmaakten en meisjes aanleverden kregen celstraffen van 30 maanden en 2 jaar. Voor de vier chauffeurs sprak de rechter dan weer een gevangenisstraf uit van 1 jaar. Vier andere beklaagden waren kleinere vissen in het dossier en werden veroordeeld tot 6 en 12 maanden cel met uitstel. Onder hen drie prostituees die in opdracht van Marius N. een horloge en geld stalen van twee klanten. Een laatste bendelid werd vrijgesproken.