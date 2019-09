Toren Sint-Janskerk is een ‘tikkende tijdbom’, maar is geen reden tot paniek Leen Belpaeme

24 september 2019

17u00 0 Oostende Op de gemeenteraad van maandag is een strategische nota goedgekeurd voor de kerkfabriek Sint-Jan Baptist Oostende, of gewoon de Sint-Janskerk in de volksmond. Daarin staat onder meer te lezen dat er problemen zijn met de toren en dat het tikkende tijdbom is. Tegelijkertijd zouden er pas in 2024 werken gepland worden. Dit maakte sp.a-stadsmakers ongerust, maar volgens voorzitter Yves Passchyn is er geen reden tot paniek.

Er werden dit jaar al werken uitgevoerd aan de toren van de Sint Janskerk, die waren nodig omdat er brokken steen begonnen los te komen. Tijdens de werken aan de toren werd ook betonrot vastgesteld. Er werd een gespecialiseerde firma bijgehaald die bijzonder vernietigend was over de betonnen draagstructuur van de toren in het algemeen. “Er werd gewezen op een tikkende tijdbom en een sluipend vretend stabiliteitsgevaar”, staat er te lezen. Oppositieraadslid Nancy Bourgoignie maakt zich zorgen, vooral omdat er pas in 2024 werken gepland worden om het probleem aan te pakken. “Weet de meerderheid wel wat ze hier hebben goedgekeurd?”

Volgens de kerkfabriek is er weliswaar geen probleem. “De situatie is onderzocht en er zijn proeven gebeurd. Ze hebben het woord tikkende tijdbom gebruikt en wij hebben dat ook in de nota overgenomen, maar het gaat hier niet om een situatie die vandaag of morgen kan ontaarden. Het gaat erover dat als we niets doen in de komende jaren, dat er inderdaad een ernstig probleem zou ontstaan. Omdat het hier over een meerjarenplan gaat voor de komende vijf jaar, hebben we deze werken er ook in opgenomen met dezelfde terminologie om duidelijk te maken dat de werken noodzakelijk zijn. Er is geen reden tot ongerustheid.”