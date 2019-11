Toneelgezelschap Spiegel brengt Van kwoad nor erger Leen Belpaeme

06 november 2019

10u00 0 Oostende Eind november brengt Spiegel het stuk Van kwoad nor erger op de planken in CC De Grote Post.

Het is een heerlijk hilarische topkomedie pur-sang van Jeroen Maes en speelt zich af ten huize van Frank en Jenny Dendooven. Op het eerste gezicht een perfect gelukkig koppel, maar schijn bedriegt. Dat wordt al snel duidelijk wanneer de kersverse buurman, Etienne Verplancke, op een niet katholiek uur bij zijn nieuwe buren komt aanbellen om kennis te maken en ’en passant’ te praten over een bouwvergunning voor zijn nieuwe duivenkot in Tirolerstijl. Onverwacht en totaal buiten zijn wil komt Etienne terecht in een spel van persoonsverwisselingen, van misverstanden en leugentjes om bestwil. De gênante situaties stapelen zich op en alles escaleert van kwaad naar erger. De opvoeringen zijn gepland van woensdag 27 tot zaterdag 30 november stipt om 20.15 uur en op zondag 1 december om 15 uur, in cc De Grote Post Oostende. Spiegel brengt deze komedie in regie van Gwen Deprez, gebracht door Geert Simoen, Johan Verstraete, Iris Van Dale, Hilde Veulemans en An Maes.