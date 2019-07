Tommelein weert Brusselse amokmakers uit zwembad Oostende: “Als ze plaatsverbod negeren, sluiten we ze op” Bart Boterman

04 juli 2019

13u16 15 Oostende De politie heeft de voorbije drie dagen twee keer een bende Brusselse jongeren uit het stedelijk zwembad van Oostende moeten zetten na overlast en amok. Het gaat in totaal om een tiental jongeren. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) speelt kort op de bal. “Ze krijgen een plaatsverbod van drie maanden. Daarmee is meteen duidelijk dat wij dit niet tolereren. Gaan ze toch nog naar ons zwembad, dan worden ze meteen twaalf uur bestuurlijk opgesloten”, duidt Tommelein.

Het is zomer, dus ook het buitenbad van het stedelijk zwembad van Oostende is geopend. Dat lokt jammer genoeg ook minder gewenste badgasten, zoals afgelopen maandag. Een tiental Brusselse jongeren zorgde voor heibel en viel badgasten en redders lastig. Vervolgens zetten ze de kleedkamers op stelten. De politie kwam ter plaatse en zette het tiental uit het zwembad. Woensdag kwam het opnieuw tot een incident met een groep minderjarige Brusselse jongeren, onder wie weer enkele jongeren die maandag al overlast hadden veroorzaakt. Dit keer was er amok in de toiletten. Opnieuw keerde de rust pas terug toen de opgeroepen patrouilles de jongeren buiten zette. “Dit tolereren we niet, dus stellen we een signaal”, zegt burgemeester Tommelein.

Drie maanden niet welkom

“In overleg met de korpschef heb ik plaatsverboden uitgevaardigd voor de jongeren die maandag en woensdag het zwembad op stelten hebben gezet. Drie maanden lang mogen ze niet in het zwembad komen. Doen ze dat toch, is er de mogelijkheid om hen meteen twaalf uur bestuurlijk op te sluiten. Zelfs als ze niet opnieuw voor overlast zorgen”, aldus Tommelein. Het principe van plaatsverboden wordt al veel langer gehanteerd voor heethoofden in de Oostendse uitgangsbuurt, en wordt nu dus eveneens toegepast in het zwembad. “Ook wie in de toekomst nog voor overlast zorgt, riskeert dus een plaatsverbod. Dat kan overigens ook voor wie op het strand zijn boekje te buiten gaat”, voegt Tommelein toe.

Nog geen bodycams of registratieplicht

De burgemeester wil niet van een groot of acuut probleem spreken. “Jaarlijks zijn er meerdere voorvalletjes in het zwembad. Maar die zijn wel hoogst onaangenaam voor de badgasten en het personeel. Met de plaatsverboden wordt meteen duidelijk dat we zoiets niet tolereren. Verregaande maatregelen zoals bodycams voor badmeesters en registratieplicht voor bezoekers, zoals in Koewacht, zijn voor mij een brug te ver. We moeten altijd de kosten afwegen tegen de baten”, besluit hij. De plaatsverboden worden bekend gemaakt met een aangetekende zending.