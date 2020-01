Tommelein vraagt respect op nieuwjaarsreceptie. “We zullen nooit goedkeuring krijgen van iedereen, maar speel het niet op de man of vrouw” Leen Belpaeme

05 januari 2020

14u41 0 Oostende Januari is traditioneel de maand van de Nieuwjaarsrecepties. In Oostende konden inwoners zondagmorgen terecht op het Wapenplein om samen te klinken op het nieuwe jaar. In zijn speech gaf burgemeester Bart Tommelein toelichting bij de plannen van het stadsbestuur en vroeg hij vooral ook om minder personen rechtstreeks uit te schelden via sociale media. “Heb je een probleem? Spreek ons dan aan op een constructieve manier.”

Honderden Oostendenaars werden zondagmorgen getrakteerd op gluhwein en chocomelk in herbruikbare bekers. Naast een muzikaal intermezzo van het koor Aimée Thonon samen met een kinderkoor en een leuke boodschap van enkele leerlingen van de kunstacademie deelde ook burgemeester Bart Tommelein zijn wensen voor het nieuwe jaar. Hij lichtte de plannen toe van het stadsbestuur maar hij vroeg ook respect. “Een andere koers varen vraagt moed en het pad dat we inslaan zal nooit op goedkeuring van iedereen kunnen rekenen. Soms maken we fouten, soms hebben wij al foute inschattingen gemaakt en dan mag en moet er kritiek zijn. Het is goed dat er mensen zijn die kritiek geven en dat opmerken. Het is aan ons om er naartoe te luisteren. Het spelen op de man of op de vrouw of het negatieve gebagger en uitschelden op sociale media is echter niet de juiste manier om kritiek te geven. Als je iets te zeggen hebt, zeg het dan tegen ons op een constructieve en positieve manier, dan kunnen we daar ook rekening mee houden. We hebben ambities en soms moeten daarvoor oude gewoontes herbekeken worden en niet iedereen vindt dat even leuk. Daarvoor vraag ik begrip. Geen enkele beslissing wordt zomaar genomen. Alles heeft zijn reden”, zei Tommelein.

Er is veel veranderd

De aanwezigen op het plein deelden onderling ook heel wat wensen en zoenen uit en hebben hun eigen wensen voor de stad. “Als tweede verblijver kunnen we ons afval niet sorteren en weggooien. Dat vind ik heel erg jammer. Er mogen nog meer afvalstraten bijkomen. Ik had daarvoor in het verleden al een mail gestuurd, maar ik kreeg nooit antwoord”, vertelt Nelly uit Hasselt. “De burgemeester heeft gezegd dat je we altijd iets mogen zeggen dus ik zou hem toch eens aanspreken”, suggereert de Oostendse Magda. “Ik volg de politiek niet echt, maar voor mij mag het Thermae Palace Hotel wat meer kleur krijgen.” Martine en Michèle vullen nog aan. “De straten mogen ook nog wat properder. Nu ligt er toch nog veel hondenpoep en sigarettenpeuken. Ze mogen dat gerust aanpakken.”

Iets verderop zijn Arlette, Jeannine, Arlette, Ferand en Ginette druk in gesprek over de prijzen van de ontmoetingscentra die opslaan. “Er is veel veranderd het afgelopen jaar. Zo ging ik altijd naar het containerpark met mijn vuilniszak. De vuilniswagen komt om 7.15 uur langs. Ik sta zo vroeg niet meer op en ’s avonds mag je het niet buiten zetten. Nu mogen we maar twaalf keer per jaar meer gaan”, zegt Fernand. Arlette en Jeannine vinden het dan weer jammer dat het vuurwerk op maandag is afgeschaft. “Wij gingen daar elke week naartoe. Dat was goed voor de horeca, maar ja het is normaal zeker dat er zaken veranderen met een nieuwe burgemeester? Hij is alleszins altijd wel heel vriendelijk.”