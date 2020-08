Tommelein reageert op drukte aan het station: “Als wij kunnen investeren in extra personeel en een registratiesysteem, moet de NMBS dat óók kunnen” Timmy Van Assche

01 augustus 2020

13u24 5 Oostende Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) komt nog één keer terug op Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) komt nog één keer terug op de chaos in het station van vrijdagavond. Door een seinstoring was slechts één van de twee sporen berijdbaar en konden honderden reizigers geen trein terug naar huis nemen richting binnenland. Filmpjes en foto’s gingen gretig rond op sociale media. “Als wij een aanmeldingssysteem kunnen organiseren met de stad, moet de NMBS óók extra inspanningen kunnen doen", zegt Tommelein.

“Ik vraag de NMBS om een systeem op te zetten waarbij reizigers die gebruik willen maken van de extra treinen heen en terug, zich moeten registreren. Daarop kunnen ze aanduiden wanneer ze de trein nemen richting kust en naar huis, en kan er op hun komst en vertrek worden ingespeeld", stelt Tommelein voor. “Wij als stad kunnen een aanmeldingssysteem organiseren voor 15.000 mensen op onze stranden, dan moet de NMBS dat ook kunnen voor haar treinen. Kijk, de chaos aan het station is voor de Oostendenaars niet zo erg, maar wel voor de gemeenten naar waar de reizigers terugkeren.”

“NMBS moet investeren”

“In Oostende is er al voor de derde dag op rij geen besmetting vastgesteld en dat wil ik zo ook houden", zegt Tommelein. “Ik stel vast - voor de zoveelste keer al in deze coronacrisis - dat de lokale besturen en politiemensen de problemen moeten oplossen. En dat kan niet meer. Wij nemen honderd extra mensen aan voor ons speciaal opgericht Zomerteam, waarom investeert de NMBS dan niet meer in de drukke stations? Onze politiediensten lopen op de toppen van hun tenen: ze moeten de social distancing handhaven, toezien op het dragen van mondmaskers, bij de horeca een oogje in het zeil houden, en dat allemaal naast de klassieke taken zoals tussenkomsten bij ongevallen of diefstallen. Er is gewoonweg geen speelruimte meer. Ik heb begrepen dat de NMBS wil overleggen, maar extra treinen inleggen naar de kust hoeft voor mij echt niet meer.”

Spreidingsplan

NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman pikt nog even in op die extra treinen. “Het zijn de overheden - lokaal tot federaal - die moeten beslissen waar mensen al dan niet naartoe mogen reizen. Wij leggen extra treinen in om die spreiding van reizigers te kunnen garanderen. We maken hier, in tegenstelling tot vroeger, ook geen reclame voor. Reizen kan en mag, en dan moeten we dat faciliteren. Het laten registreren van reizigers lijkt me op korte termijn echter niet mogelijk. We maken wel werk van een spreidingsplan.”

Op het strand was het helemaal niet druk, er was plaats genoeg. Ik vind het niet correct dat men de drukte in het station erbij sleurt Tommelein

Verontrustend

Ook viroloog Marc Van Ranst fronste de wenkbrauwen toen hij de beelden van gisterenavond zag. In een reactie aan VTM NIEUWS noemde hij de situatie verontrustend. “Het is niet goed dat mensen zo dicht bij elkaar gaan staan. Wij kunnen het virus vergeten, maar het virus vergeet ons niet.”

En als je zelf in zo’n situatie verzeild geraakt? “Het best kan je dan gewoon wegwandelen van grote mensenmassa’s. Natuurlijk vreesden mensen dat ze de trein niet meer zouden kunnen nemen, maar een betere communicatie van de stad of de NMBS over het feit dat er nog andere treinen gaan volgen, zou dan heel welkom zijn.”

Drukte op strand?

Van Ranst had vrijdag op Twitter ook al zijn beklag gedaan over de drukte aan de kust. “Oostende was vandaag een ramp, zowel op het strand als in het station”, schreef hij in een tweet die later werd verwijderd.

Tommelein is ‘not amused’. “Ik vind het echt niet kunnen dat de twee situaties op een hoopje worden gegooid. Verschillende media, waaronder ook deze krant, hebben verslag uitgebracht van een dagje op het strand en kwamen tot de conclusie dat er nog plaats genoeg was . De afstand kon worden bewaard en er waren geen problemen. De drukte van in het station erbij sleuren, is niet correct.”

Tommelein bevestigt wel dat er groepjes jongeren zijn die opzettelijk geen mondmasker dragen. “Daarom zal de politie extra hard optreden: wie geen mondmasker draagt, krijgt geen waarschuwing meer, maar direct een boete van 250 euro.”