Tommelein reageert op de commotie rond de coronacijfers in Oostende Leen Belpaeme

10 september 2020

10u36 0 Oostende Heel wat mensen zagen gisteren op de website van Sciensano andere cijfers over de coronabesmettingen dan gecommuniceerd werden door de stad Oostende. Dat heeft volgens Bart Tommelein te maken met de correctie die gebeurt in een controletoren. “Realiteit is wel dat de cijfers duidelijk in een stijgende lijn zitten en dat mensen te nonchalant zijn op het werk of tijdens sociale contacten”, aldus de burgemeester.

De cijfers rond het aantal coronabesmettingen worden niet overal hetzelfde gecommuniceerd en dat zorgt hier en daar voor verwarring. Feit is wel dat het aantal besmettingen duidelijk in een stijgende lijn zit. In de voorbije 7 dagen zijn er volgens de meeste recente cijfers van Sciensano 15 besmettingen bijgekomen in Oostende. De stad staat daarmee boven de alarmdrempel van 20 besmettingen op 100.000 inwoners. “Die cijfers lopen echter drie dagen achter. Dat wil zeggen dat de cijfers van maandag, toen 9 positieve testen werden afgenomen in het triagecentrum in Oostende, daar zelfs nog niet bij zitten. Als we al die gegevens samen bekijken zien we een duidelijke toename in de besmettingen en daarom hebben we ook een waarschuwing uitgestuurd. Wij vinden die cijfers zeker niet zelf uit”, reageert Bart Tommelein. “De boodschap moet ook duidelijk zijn. Mensen worden besmet in hun onmiddellijke omgeving op het werk, tijdens sociale contacten en via het gezin. We zien in de sportclubs dat er een nonchalance optreedt en dat de maatregelen niet altijd even nauw worden opgevolgd. Mensen denken dat het niet erg is omdat enkel jongere mensen besmet raken, maar zij zijn wel ook verspreiders.”

Volgens de burgemeester kunnen activiteiten zoals de Oktoberfoor wel nog doorgaan. “Het is niet op dergelijke plaatsen dat mensen besmet raken, wel via vrienden, familie of collega’s.”