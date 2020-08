Tommelein pleit voor strenge vervolging van baldadige toeristen: “Bendes uit grootsteden mogen dans niet ontspringen”

Oostende

Bart Tommelein (Open Vld) heeft bij het parket aangedrongen tot een strenge vervolging van de vijftig man grote groep uit Brussel die de massaal uitgerukte hulpdiensten uitlachte na een geveinsde verdrinking . De groep zorgde nadien nog voor moeilijkheden en is met behulp van de federale politie naar het station geëscorteerd. “Oostende wordt in de zomer geconfronteerd met de problemen van binnen- en buitenlandse grootsteden. Die groepen mensen mogen de dans in geen geval ontspringen, anders zouden we de lokale bevolking discrimineren. Ik wil een krachtig signaal”, zegt de Oostendse burgemeester. Het parket volgt hem daarin.