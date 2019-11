Tommelein op krukken voor eerste steen Ensorhuis: “Eerste keer dat ik een minister ontvang met een das en een Croc” Leen Belpaeme

12u30 0 Oostende Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) heeft de eerstesteenlegging voor het James Ensorhuis op krukken - en één Croc - bijgewoond.

Twee jaar geleden liep toenmalig minister Tommelein een hielbreuk op tijdens een fietsvakantie. Hij moest toen ook een tijdlang met krukken lopen na een operatie. Maandag werden de bouten verwijderd en nu moet de burgemeester van Oostende opnieuw recupereren.

“Het is de eerste keer dat ik een minister ontvang met een das en een Croc”, vertelde hij donderdag bij de eerstesteenlegging voor het James Ensorhuis. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) zakte immers naar de kust af om het plechtig moment bij te wonen. “Normaal gezien stap ik gewoon rond met een kous, omdat het niet mogelijk is om een schoen aan te doen. De hevige regen vandaag en een bezoek aan een werf waren niet echt ideaal om een kous te dragen, dus heb ik maar mijn Croc aangetrokken waarmee ik normaal gezien in de tuin werk. Ik heb gisteren de zitting in het parlement aan mij laten voorbijgaan, maar dit bezoek van de minister aan de werken van het James Ensorhuis wilde ik toch niet missen”, lacht Tommelein.