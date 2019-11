Toewijzing casino-uitbating begint van voren af aan Timmy Van Assche

30 november 2019

15u28 0 Oostende De toewijzing van een nieuwe uitbater voor het Oostendse casino begint helemaal opnieuw. Dat blijkt uit een arrest van de Raad van State en wordt bevestigd door schepen Anseeuw.

Het vorige stadsbestuur duidde vorig jaar een nieuwe uitbater aan voor het casino: Infinity Gaming. Zij zouden vanaf de zomer van 2021 voor vijftien jaar hun intrek nemen in Oostende. Groep Partouche, de huidige concessionaris, zou na zestien jaar gepasseerd worden en liet het daar niet bij. De groep bond een juridische strijd aan. Partouche stelt op dat Infinity ook eigenaar is van een bedrijf dat aan Partouche software levert en op die manier weet had van de geldstromen van de tegenkandidaat. Infinity heeft die bewering altijd ontkend.

Nu heeft de Raad van State een arrest opgemaakt. “Het beroep is zonder voorwerp gevallen en doelloos geworden omdat de bestreden beslissing door het schepencollege van de stad Oostende werd ingetrokken”, leest het arrest. Schepen Björn Anseeuw (N-VA) bevestigt de intrekking van de toewijzing. “Het vorige stadsbestuur handelde weliswaar correct, maar de rechtbank heeft de stad nu gevraagd om te onderzoeken of de beweringen van Partouche al dan niet kloppen. Daarom hebben we dus een deskundige aangesteld om alles te onderzoeken. Als de resultaten van dat onderzoek er zijn, kunnen we een nieuwe beslissing nemen.”