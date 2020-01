Toeschouwers smullen van vuurwerk op de tonen van The Van Jets Leen Belpaeme

01 januari 2020

09u55 0 Oostende Het Eindejaarsvuurwerk in Oostende werd een groot succes. Een massa volk verzamelde op de zeedijk om te kijken hoe het vuurwerk werd afgeschoten op de tonen van de Van Jets. De manier van de stad om de band die in 2019 stopte te eren.

The Van Jets kondigde al in 2018 hun afscheid aan. De band, met wortels in Oostende, werd opgericht in 2004 onder leiding van frontman Johannes Verschaeve. In oktober 2019 gaven ze een groot afscheidsconcert in de AB. Oostende wilde de band op het einde van het jaar nog graag eren. De groep koos zelf hun zes favoriete nummers en zijn Two Tides of Ice, Who Does? , The Future, Boy To Beastie, Pink & Blue en Broken Bones – Original geworden. De volgorde van de muziek werd bepaald door Party-Fices, een vuurwerkschieter uit Namen om optimaal bij de vuurwerkshow te passen. En het initiatief viel in de smaak. Heel wat toeristen zakten af naar Oostende om de overgang naar het nieuwe jaar te vieren. De restaurants op de zeedijk waren goed gevuld en om middernacht stroomden duizenden toeschouwers toe, meestal met een flesje champagne in de hand om samen met vrienden of familie het nieuwe jaar in te zetten. Voor veel mensen is het een vaste afspraak.

Ook Sara, Sari, Reinhout, Jessica en Lou spreken jaarlijks af in Oostende. “Het is een traditie om hier nieuwjaar te vieren. We eten iets en er is ook vanalles te doen. Het is bovendien enorm leuk om het vuurwerk te zien aan zee. Het mocht wel iets warmer zijn, kunnen we dat aanvragen?”, klinkt het vrolijk. De jonge bende vond het concept met muziek van The Van Jets alvast een succes. “Vorig jaar was er geen muziek, maar dit vond ik toch wel mooier.” Ook Stoffel en Nele vierden voor het eerst in tien jaar nog eens oudejaar in hu eigen stad. “Het vuurwerk was zeer mooi. We hebben het van op een afstand bekeken en ook daar was het de moeite. Nu gaan we nog een cocktail drinken.” Ook heel wat tweedeverblijvers zijn in de vakantie aan zee. Een koppel uit Mol maakt er een gewoonte van om dan naar Oostende te komen. “Het is hier heel gezellig. We hebben onze avond doorgebracht in het casino en nu gaan we nog eentje drinken. Het vuurwerk is altijd de moeite.”