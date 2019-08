Toeristen laten zich vangen aan wekelijkse markt: 36 auto’s getakeld Bart Boterman

16 augustus 2019

10u22 0 Oostende Liefst 36 auto-eigenaars hebben zich donderdag in de vroege morgen laten vangen aan de wekelijkse markt. Op het Mijnplein, de Groentemarkt en het Wapenplein liet de politie alle fout geparkeerde wagens takelen.

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen in de zomer in Oostende. Toeristen weten niet dat er wekelijkse markt is op donderdag en laten hun geparkeerde wagens woensdagavond staan op de bovengrondse parking van het Mijnplein en parkeerplaatsen op het Wapenplein en de Groentemarkt. Marktkramers moeten de politie bellen omdat ze niet kunnen uitstallen op de voorziene plaatsen. “Liefst 36 voertuigen werden getakeld. Graag verwijzen we nogmaals naar de verkeersborden ter plaatse. Er mogen geen voertuigen geparkeerd staan op donderdag tussen middernacht en 14 uur”, aldus commissaris Franky Deckmyn van de lokale politie Oostende. De auto-eigenaars wacht nog een stevige factuur van de takeling en eventueel een GAS-boete voor foutparkeren.