Toerisme Oostende laat Oostendenaars zelf tips uitdelen aan toeristen Leen Belpaeme

10 november 2019

14u22 0 Oostende Toerisme Oostende vzw lanceert een nieuwe tool op haar website waarmee iedereen zijn eigen online #loveoostende reisgids kan maken. Op die manier kunnen Oostendenaars en bij uitbreiding alle Oostende-fans hun favoriete hotspots van dé Stad aan Zee delen. “Als iemand dan vraagt wat ze zeker moeten bezoeken in Oostende of waar je lekker kan eten kan je gemakkelijk de webpagina delen.”

“Niemand kent onze stad zo goed als de Oostendenaars zelf.”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Ik krijg ook vaak de vraag van vrienden uit het binnenland waar ze kunnen overnachten of waar ze lekker kunnen gaan eten. Via de website van Toerisme Oostende zullen onze inwoners nu tips kunnen delen.” Een #loveoostende reisgids kan aangemaakt worden op visitoostende.be. Door je favoriete plekken of evenementen een hartje te geven, worden ze verzameld op een webpagina. Er kan bij elke keuze wat extra context gegeven worden en alle plaatsen worden ook weergegeven op een handig kaartje. Als er hotspots zijn die nog niet op de website staan kan je Toerisme Oostende verwittigen en voegen ze deze nog toe. Elke #loveoostende reisgids krijgt een persoonlijke en unieke URL om makkelijk te kunnen delen.

De actie wordt nu gelanceerd met zes ambassadeurs uit Oostende die het goede voorbeeld tonen en hun stadsgenoten oproepen om hetzelfde te doen. Onder hen ook Heidi Lenaerts. “Oostende is sinds enkele maanden mijn vaste thuishaven, maar we komen hier natuurlijk al veel langer. Heel wat kennissen, vrienden en familie vragen mij regelmatig om mijn Oostende-tips. Dankzij mijn #loveoostende reisgids kan ik deze makkelijk delen met iedereen.” Naast Heidi Lenaerts deelden ook Ellen Van Wulpen, Liesbet Deplancke, Lien Moijson, Kevin Pierloot en Julie Mostrey hun tips. Zij wonen verspreid over Oostende. Kevin Pierloot wil de troeven van de Konterdam in de kijker zetten. “Het is één van de meest ondergewaardeerde plaatsen in Oostende. We hebben meer cafés dan de Langestraat en wij hebben het stadsrandbos als ultieme troef.” Ook Lien Moijson is een Oostende-fan. “Ik ben opgegroeid in Roksem maar ik woon nu al enkele jaren in Oostende en ik hou van de bruisende stad.”