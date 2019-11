Toekomst luchthaven Oostende-Brugge verzekerd: Europese Commissie keurt overheidssteun goed Leen Belpaeme

18 november 2019

14u46 0 Oostende De Europese Commissie heeft de overheidssteun van het Vlaams Gewest aan de luchthaven Oostende-Brugge goedgekeurd. De Commissie oordeelt dat de overheidssteun niet marktverstorend werkt en dat de luchthaven bijdraagt aan de ontwikkeling van het Vlaams Gewest en aan de lokale tewerkstelling, met 633 voltijdse equivalenten en een jaarlijkse toegevoegde waarde van 37,1 miljoen euro.

De beslissing van de Europese Commissie verzekert de toekomst van de luchthaven in Oostende. De overheidssteun past binnen de nieuwe beheersvorm die in 2014 werd opgezet om de luchthaven Oostende-Brugge verder te kunnen ontwikkelen. De overheid is via een publieke NV, de luchthavenontwikkelingsmaatschappij of LOM, verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur van de luchthaven. Het privébedrijf EGIS staat in voor de commerciële uitbating. Sinds de privatisering steeg het aantal passagiers van 253.044 naar 419.865 (in 2018).

De luchthaven Oostende-Brugge is voornamelijk een passagiersluchthaven. Daarnaast is ze volledig uitgerust voor cargo. De luchthaven Oostende-Brugge vervult verder nog een belangrijke rol in de opleiding van piloten en luchtvaarttechnici.