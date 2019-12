Timing bekend rond werken Adolf Buylstraat Leen Belpaeme

30 december 2019

11u29 0 Oostende Op een vergadering voor handelaars werd een exacte timing meegegeven over de werken in de Adolf Buylstraat. De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen starten op 27 januari. Tijdens deze voorbereidingen worden er proefputten gemaakt, het nodige materiaal aangeleverd en herashekkens geplaatst over de volledige lengte van de Adolf Buylstraat om de werfzone af te bakenen. Een wandelzone van minimum 1,5 meter blijft steeds gegarandeerd.

De effectieve werken gaan van start op 3 februari en zullen duren tot eind juni 2020. Er wordt in drie fases gewerkt tijdens de werken van de nutsmaatschappijen van januari tot juni. De werken beginnen in fase 1 tussen de Hertstraat en de Madridstraat met het aanleggen van hoofdleidingen langs weerszijden van de straat. Daarna worden de sleuven opgevuld en de herashekkens verwijderd waardoor de volledige breedte van de straat toegankelijk is in fase 1. Het einde van de werken in fase 1 is gepland omstreeks half maart. Het eind van de werken in fase 3 is gepland tegen eind juni. De Adolf Buylstraat is volledig toegankelijk tijdens juli en augustus.

Vanaf september vatten de riolerings-en wegeniswerken aan. De precieze planning van deze werken is nog niet gekend. Als de Adolf Buylstraat volledig is afgewerkt, beginnen de werken in de Hertstraat (tussen de Langestraat en Adolf Buylstraat), Christinastraat (tussen de Langestraat en Wittenonnenstraat) en aan het Marie-Joséplein. Vanaf september 2021 starten de werken aan de nutsvoorzieningen in de Christinastraat. Voorzien is dat de werken voor de nutsvoorzieningen in de Herstraat starten vanaf november 2021 en vanaf januari 2022 starten de werken aan de nutsvoorzieningen op het Marie-Joséplein.

Vanaf september 2022 zou eerst worden gestart met de riolering op het Marie-Joséplein, daarna in de Christinastraat en de Hertstraat. De vooropgestelde timing van het einde van alle werken is juni 2023. Zowel tijdens de werken van de nutsmaatschappijen, als tijdens de rioleringswerken, zullen de handelszaken te voet bereikbaar zijn.