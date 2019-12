Tijdens wielerseizoen trekt Mia de wereld rond, deze winter staat ze in Procyclingshop Joeri De Knop

11 december 2019

18u41 3 Oostende De pop-upstore Procyclingshop van Mia Lingier is stilaan een traditie aan het worden. Nog tot en met zondag 5 januari kan u er, in de Witte Nonnenstraat 31 in Oostende, terecht voor de officiële outfits van alle professionele WorldTourteams (ook voor kinderen) en landenploegen en tal van accessoires.

Elke klant die voor minstens 20 euro koopt, krijgt bovendien een leuke goodiebag mee. Tijdens het jaar is de Procyclingshop onder de benamingen Team Shop of Boutique des Équipes terug te vinden op alle grote eendagskoersen en rittenwedstrijden. Zo reist Mia Lingier de wereld af. De pop-upstore is dagelijks open tot 18 uur. Maandag, dinsdag, donderdag en zondag vanaf 14 uur, woensdag, vrijdag en zaterdag vanaf 10 uur. Tijdens de kerstvakantie is dat van maandag tot en met zaterdag vanaf 10 uur, op zondag vanaf 14 uur. Meer info op www.procyclingshop.com. Mailen kan op info@procyclingshop.com.