Tifogame lanceert online spelletjesboek als alternatief voor pronostieken Leen Belpaeme

09 april 2020

11u00 6 Oostende Tifgroup, een jonge start-up uit Oostende, pakt uit met een online spelletjesboek waar voetballiefhebbers gratis aan kunnen deelnemen. Er zijn ook prijzen mee te winnen.

Het coronavirus is voor Tifogroup, die interactieve voetbalgames maakt, een streep door de rekening. Door de opschorting van zo goed als alle Europese competities kan Tifogame vandaag geen nieuwe pronostieken aanbieden. Dit zouden normaal gezien hoogdagen zijn voor Tifogroup, want afgelopen weekend zouden de play-offs in de Jupiler Pro League van start gaan, om nog maar te zwijgen van het EK voetbal dat gepland stond in juni. “Heel wat fans moeten zich thuis bezighouden en na een kleine 4 weken in quarantaine is het lijstje met klusjes bij de meeste mensen afgevinkt. Er is nu nood aan wat ontspanning. Daarom komen we naar buiten met een online spelletjesboek. Het spelletjesboek, bestaande uit 10 leuke voetbalopdrachten, laat fans hun voetbalkennis testen. Een leuke ontspanning gekoppeld aan een toffe prijs, naar analogie van het gratis pronostiekplatform”, licht Jan Vellemans toe.

Met dit initiatief wil het Oostendse bedrijf hun online community behouden, want de gevolgen van de crisis zijn ook hier enorm. “2020 was volledig opgehangen aan het EK voetbal voor ons. We waren nog volop bezig met de verkoop, maar we hebben nu een verkoper moeten ontslaan en het contract met twee developers moeten stopzetten. Gelukkig hadden we net voor de crisis nog een investeerder kunnen overtuigen en hebben we ook veel orders kunnen verzetten naar volgend jaar”, zegt Vellemans. Ondertussen focust de start-up zich op een nieuw product, Tifotime. “Het motto? ‘Iedereen analist.’ Deelnemers zullen hun mening kunnen geven. We kunnen nu geen bedrijven benaderen voor de volgende competitie, zij hebben wel andere dingen aan hun hoofd. We liggen dus toch enkele maanden stil en leggen onze focus op iets anders.”

Het spelletjesboek is gratis te downloaden op de website van Tifogame: www.tifogame.be of via www.facebook.com/tifogame en wordt geregeld vernieuwd.