Tientallen stukken namaakspeelgoed in beslag genomen op kermis van Oostende Mathias Mariën

24 oktober 2019

10u29 0 Oostende De politie van Oostende, douane en RVA hebben een grootschalige controle gehouden op de kermis van Oostende. Daarbij stelden ze diverse overtredingen vast: van namaakgoederen, tot zwartwerk en verkoop van rookwaren en alcohol.

Op vrijdag 18 oktober werden verschillende kermiskramen en drankstanden aan een controle onderworpen. De FOD Economie controleerde op namaakgoederen, de douane op rook- en alcoholwaren en de RVA op zwartwerk. De politie ondersteunde de actie. In drie kermiskramen werden verschillende goederen in beslag genomen. Het gaat over ongeveer 50 speelgoedfiguren, 45 stukken speelgoed, 20 speelgoedtelefoons, 150 speelkaarten, 5 wireless of portable speakers en 3 wireless radio’s. Voor één kermiskraam werd een waarschuwing gegeven, voor de twee andere kramen volgende meteen proces-verbaal tot inbeslagname. Bij één kermiskraam was er een inbreuk op deeltijdse arbeid en werden twee gevallen van zwartwerk vastgesteld. Bij twee drankstanden werden een volledige inventarisatie van de dranken opgemaakt. Dit met het oog op controle van de facturatie in het kader van accijnzen. “Eerlijke concurrentie blijft een belangrijk gegeven binnen onze stad”, vertelt korpschef Philip Caestecker. “Met onze herhaaldelijke SHOP-acties, controleren we al vaste handelaars op regelmatige basis. Maar ook reizende handelaars op ons grondgebied, vallen hieronder en dienen zich aan de regels te houden.”