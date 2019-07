Tiental Franse jongeren uit zwembad gezet na amok Bart Boterman

02 juli 2019

17u38 0 Oostende De politie van Oostende heeft maandagnamiddag een tiental Franse jongeren uit het stedelijk zwembad gezet. Ze zorgden voor hevige overlast.

Volgens de politie ging het om een tiental jongeren van tussen de 15 en 17 jaar. Rond 16 uur begonnen ze amok te maken en vielen ze de aanwezige badgasten en redders lastig. Er viel weinig mee aan te vangen en daarna zorgden ze nog voor overlast in de kleedkamers, waarop het zwembadpersoneel de politie belde. Die kwam tussenbeide en zette de jongeren uit het zwembad en schreef de vaststellingen neer in een pv. Nadien keerde de rust in het zwembad terug.