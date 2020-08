Tiener stak kennis die hem nog geld moest neer voor amper 50 euro Siebe De Voogt

18 augustus 2020

12u35 1 Oostende Een 18-jarige Oostendenaar blijft een maand langer in de cel op verdenking van poging tot doodslag. Hij stak dinsdagavond een 33-jarige kennis neer met een mes aan de Koninklijke Stallingen. Volgens de verdachte moest het slachtoffer hem nog 50 euro.

De tiener sprak dinsdagavond af met de dertiger. Hij had hem 50 euro geleend en wilde z'n geld terug. Bij de Koninklijke Stallingen liep de situatie volledig uit de hand. De Oostendenaar haalde een mes boven en stak het slachtoffer één maal in de rug. De man nam de vlucht en liep zelf naar de spoeddienst van het nabijgelegen Henri Serruysziekenhuis. Volgens getuigen achtervolgde de tiener hem nog tot aan de ingang. De politie kon hem ook in de omgeving van het ziekenhuis oppakken.

Tijdens z'n verhoor wond de verdachte er geen doekjes om. Hij gaf meteen toe dat hij het slachtoffer om het leven wilde brengen met het mes. Of hij het wapen ook met voorbedachten rade meenam naar de plaats van de steekpartij, is nog niet volledig duidelijk. De Oostendenaar gaf wel aan dat hij normaal niet met een mes rondloopt. Hij zou op het moment van de feiten ook stevig gedronken hebben. De tiener verscheen dinsdagmorgen een eerste keer voor de raadkamer in Brugge. Die verlengde zijn aanhouding met een maand. “We gaan niet in beroep tegen die beslissing”, reageert zijn advocaat Pieterjan Dens.