Tien maanden cel voor domme dief die bewakingscamera steelt, maar vergeet dat hij zelf gefilmd wordt Siebe De Voogt

15 mei 2020

12u03 3 Oostende Een 38-jarige Oostendenaar heeft een effectieve celstraf van tien maanden gekregen voor een wel erg domme diefstal in zijn thuisstad. Kamal M. stal eind 2018 een bewakingscamera in een appartementsgebouw, maar werd daarbij zélf gefilmd.

De feiten speelden zich op 8 december 2018 af. Kamal M. trok die dag een camera los van het plafond in de hal van een appartementsgebouw in Oostende. Alleen had hij niet door dat hij daarbij zelf gefilmd werd. Het was voor de politie dan ook niet moeilijk om de dader van de diefstal te identificeren. M. was bij hen bovendien al gekend voor een waslijst aan andere feiten. In totaal werd de man al elf keer veroordeeld voor de politie- en correctionele rechtbank. Op 11 december 2014 kreeg hij nog vijftien maanden cel voor slagen aan zijn toenmalige partner.

Voor zijn proces rond de domme diefstal kwam M. niet opdagen. De rechter veroordeelde hem vrijdagmorgen bij verstek tot 10 maanden cel en 800 euro boete.