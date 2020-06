Tien kustgemeenten, tien keer anders. Ontdek hier wat Oostende deze zomer te bieden heeft

Oostende

Het wordt geen traditionele zomer aan de kust. In 10 afleveringen gaan wij op zoek naar de geheime plekjes in de 10 kustgemeenten. Oostende blijft de Koningin der Badsteden, waar je zowel kan genieten van het strand, maar ook uitgebreid kan shoppen, dineren of cultuur opsnuiven. Zo opent deze zomer niet alleen het nieuwe belevingscentrum rond James Ensor, ook Permeke kreeg een boeiende expo in de Venetiaanse Gaanderijen en Spilliaert veroverde al zijn plaats in het Spilliaerthuis. De coronamaatregelen hebben er dan wel voor gezorgd dat grote massa-evenementen van het programma verdwenen zijn, de mogelijkheden om te ontspannen en te ontdekken zijn groot. De vorige afleveringen gemist? Lees ze