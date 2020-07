Thuiszorg Familiezorg zoekt vrijwilligers Leen Belpaeme

05 juli 2020

09u32 0 Oostende Familiezorg West-Vlaanderen vzw bood vorig jaar ongeveer 1.348 uren thuisoppas en assistentie met vrijwilligers in Oostende. De dienst is permanent op zoek naar nieuwe vrijwilligers en doet daarom een oproep.

Als vrijwilliger bij Thuiszorg Familiezorg breng je warmte bij kinderen, jongeren of volwassenen die thuis zorg nodig hebben: mensen met een beperking, chronische ziekte, hoge leeftijd, dementie… Een paar uurtjes gezelschap bieden, samen een wandeling maken, de krant voorlezen, helpen bij de broodmaaltijd, een spelactiviteit begeleiden... Vrijwilligers doen er niet alleen de zorgvrager een plezier mee, maar vaak ook de mantelzorger. Terwijl zij er zijn, kan die even tijd voor zichzelf nemen en de zorg met een gerust hart overlaten. Je kiest als vrijwilliger bij Thuiszorg Familiezorg hoe dan ook zélf in welke situaties, waar, wanneer, hoe vaak en hoe lang je je engageert.

Vrijwilligers kunnen rekenen op professionele coaching en een boeiend vormingsaanbod, zijn verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk en krijgen een kostenvergoeding. Voor meer informatie ben je altijd welkom in het regiohuis van Thuiszorg Familiezorg in je buurt in de Wellingtonstraat 70, 059/70.69.53, oostende@familiezorg-wvl.be.